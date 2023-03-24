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НовостиОбщество23 марта 2023 22:40

Минкультуры Украины: представители УПЦ начали покидать Киево-Печерскую лавру

МВД И СБУ поверяют монахов на выезде из лавры
Мария ПАВЛОВА
Представители православной церкви покидают Киево-Печерскую лавру, где ранее прошли обыски. Иллюстративное фото.

Представители православной церкви покидают Киево-Печерскую лавру, где ранее прошли обыски. Иллюстративное фото.

Фото: Александр КОЦ

Представители Украинской православной церкви начали покидать Киево-Печерскую лавру в четверг 23 марта. Об этом рассказал глава украинского министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире украинского телевидения.

«Вывозят бойлеры, столы, стулья. Процесс начался», - сказал министр, выступая на национальном телемарафоне.

Ткаченко добавил, что сотрудники МВД и СБУ проверяют представителей церкви на выезде из лавры.

«Если комиссия обнаружит, что в лавре чего-то не хватает, то представители УПЦ будут нести ответственность по закону», - подчеркнул украинский министр.

Напомним, монахам УПЦ поставили ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29-го марта. Рабочая группа, созданная по указу Зеленского, выявила якобы нарушение монастырем договора по использованию госимущества.

После этого Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры. По его словам, это нарушит право на свободу вероисповедания миллионов украинцев.

Ранее сообщалось о серии обысков в православных храмах на Украине. Зачем ВСУ нагрянули с обыском в Киево-Печерскую Лавру и что они искали, читайте здесь на KP.RU.