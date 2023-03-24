Минкультуры Украины: представители УПЦ начали покидать Киево-Печерскую лавру

Представители православной церкви покидают Киево-Печерскую лавру, где ранее прошли обыски. Иллюстративное фото. Фото: Александр КОЦ

Представители Украинской православной церкви начали покидать Киево-Печерскую лавру в четверг 23 марта. Об этом рассказал глава украинского министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире украинского телевидения.

«Вывозят бойлеры, столы, стулья. Процесс начался», - сказал министр, выступая на национальном телемарафоне.

Ткаченко добавил, что сотрудники МВД и СБУ проверяют представителей церкви на выезде из лавры.

«Если комиссия обнаружит, что в лавре чего-то не хватает, то представители УПЦ будут нести ответственность по закону», - подчеркнул украинский министр.

Напомним, монахам УПЦ поставили ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29-го марта. Рабочая группа, созданная по указу Зеленского, выявила якобы нарушение монастырем договора по использованию госимущества.

После этого Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры. По его словам, это нарушит право на свободу вероисповедания миллионов украинцев.

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