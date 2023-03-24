Дания пригласила Nord Stream принять участие в подъеме найденного у газопровода объекта

Дания пригласила Nord Stream поучаствовать в подъеме неизвестного предмета, находящегося около трубы "Северного потока-2". Фото: REUTERS

Датское энергетическое агентство намерено поднять со дна находящийся около трубы газопровода «Северный поток-2» неизвестный объект. Об этом сказано в заявлении ведомства. Документ опубликован на сайте агентства, он доступен здесь.

Ведомство сообщает, что пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» принять участие в подъеме этого предмета.

«С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии Министерства обороны Дании. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода, Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», - сказано в сообщении Датского энергетического агентства.

Ранее датские власти выдвинули предположение, что объект, обнаруженный у газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», мог находиться там уже давно, так как он уже «зарос». Это может быть свидетельством того, что «артефакт долгое время находился в море». Подробности здесь на KP.RU.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью версию о причастности проукраинских сил к подрывам «Северных потоков». Теоретически заинтересованы в подрыве на трубопроводах могли быть США, заявил российский лидер.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш провел расследование диверсий на «Северных потоках». Публицист заявил, что решение взорвать «Северный поток» приняли в офисе через дорогу от Белого дома.