Претендент на пост президента Турции Перинчек пообещал вывести страну из НАТО

Турецкий политик заявил, что выведет страну из НАТО, если станет президентом Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий политик Догу Перинчек, который претендует на пост президента страны, пообещал в случае победы на выборах вывести Турцию из состава Североатлантического альянса.

«Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями», - цитирует Перинчека РИА Новости.

Догу Перинчек возглавляет в Турции партию «Родина». Напомним, президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. По словам политика, выйти из НАТО необходимо потому, что именно НАТО предоставляет самую серьезную угрозу для Турции в настоящее время.

Ранее российский дипломат Хакимов заявил, что Турции нужно выйти из НАТО для вступления в ШОС.

Также сообщалось, что лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за угрозы мировой войны. Политик уверен, что военный блок толкает Европу к глобальному конфликту. Конгрессмен США Грин также предложила выйти из НАТО из-за Украины. Кроме того, партия зеленых призывает Британию выйти из НАТО после спецоперации на Украине.