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НовостиПолитика24 марта 2023 3:45

Претендент на пост президента Турции Перинчек пообещал вывести страну из НАТО

Турецкий политик пообещал вывести страну из НАТО, если станет президентом
Мария ПАВЛОВА
Турецкий политик заявил, что выведет страну из НАТО, если станет президентом Турции.

Турецкий политик заявил, что выведет страну из НАТО, если станет президентом Турции.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий политик Догу Перинчек, который претендует на пост президента страны, пообещал в случае победы на выборах вывести Турцию из состава Североатлантического альянса.

«Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями», - цитирует Перинчека РИА Новости.

Догу Перинчек возглавляет в Турции партию «Родина». Напомним, президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. По словам политика, выйти из НАТО необходимо потому, что именно НАТО предоставляет самую серьезную угрозу для Турции в настоящее время.

Ранее российский дипломат Хакимов заявил, что Турции нужно выйти из НАТО для вступления в ШОС.

Также сообщалось, что лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за угрозы мировой войны. Политик уверен, что военный блок толкает Европу к глобальному конфликту. Конгрессмен США Грин также предложила выйти из НАТО из-за Украины. Кроме того, партия зеленых призывает Британию выйти из НАТО после спецоперации на Украине.