Полковник Макгрегор: вторжение Польши станет крайне опасным вариантом развития украинского конфликта

Экс-совветник главы Пентагона заявил, что в случае вмешательства Польши в украинский конфликт катастрофа неминуема. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последствия вторжения Польши на Украину в случае серии серьезных поражений ВСУ приведет к катастрофе. Об этом в пятницу 24 марта заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», - сказал полковник Макгрегор в своем YouTube-блоге.

Напомним, в интервью телеканалу LCI посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил о том, что в случае поражения Украины Варшава вступит в конфликт, и войдёт в прямую конфронтацию с Россией.

После этого посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации в отрыве от контекста слов Росцишевского.

В октябре 2022 года бельгийский портал Modern Diplomacy сообщал, что Польша ведет подготовку плацдарма для интервенции и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Портал отмечал, что этот план оформился задолго до российской военной спецоперации на Украине.

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