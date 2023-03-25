Читатели Breitbart раскритиковали слова Кирби о визите Си Цзиньпина в Россию

Американцы назвали Кирби идиотом после заявления, что сближение Москвы и Пекина свидетельствует об укреплении позиций США. Фото: REUTERS

Представитель Пентагона Джон Кирби подвергся критике со стороны читателей американского журнала Breitbart после того, как заявил, что сближение Москвы и Пекина доказывает укрепление лидерства США на мировой арене.

В комментариях читатели журнала назвали Кирби «злобным идиотом», а администрацию Байдена – «некомпетентной и жалкой».

«Любые высказывания Белого дома – это ложь», - резюмировал другой.

Тем временем китайский лидер посетил Москву. Итог переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином здесь на KP.RU.

В преддверии визита председатель КНР написал статью для российского СМИ, в котором подчеркнул, что Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы.

Также сообщалось, что Китай стал соавтором проекта резолюции о проведении расследования по диверсиям на «Северных потоках», которую Россия представит на голосование в Совбезе ООН.

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