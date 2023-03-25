Байден назвал «преувеличенным» сближение России и Китая

Байден высказался о сближении России и Китая. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал «сильно преувеличенным» сближение России и Китая. Об этом Байден сказал в ходе пресс-конференции, находясь с визитом в Канаде. Материалы пресс-конференции размещены на сайте Белого дома, они доступны здесь.

«Я не отношусь легкомысленно к Китаю и России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем», - сказал Байден, добавив, что Запад более успешно создает коалиции, чем Москва и Пекин.

Ранее сообщалось, что Байден перепутал Канаду с Китаем.

Тем временем представитель Пентагона Джон Кирби подвергся критике со стороны читателей американского журнала Breitbart после того, как заявил, что сближение Москвы и Пекина доказывает укрепление лидерства США на мировой арене. В комментариях читатели журнала назвали Кирби «злобным идиотом», а администрацию Байдена – «некомпетентной и жалкой».

Напомним, китайский лидер посетил Москву. Итог переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Китай стал соавтором проекта резолюции о проведении расследования по диверсиям на «Северных потоках», которую Россия представит на голосование в Совбезе ООН.