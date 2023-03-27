В МИД Украины отчет управления ООН о ситуации с УПЦ назвали несбалансированным Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал оценку Управления верховного комиссара (УВКПЧ) Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека по вопросу ситуации с Украинской православной церкви (УПЦ), назвав данный документ несбалансированным.

УВКПЧ ранее заявил, что обыски в зданиях церкви могут носить «дискриминационный характер».

«Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а основывать свои доклады на фактах», — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства, добавив, что Киев гарантирует свободу вероисповедания, но она «не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность».

Напомним, на прошлой неделе украинская полиция задержала православного священника во время богослужения. Все это произошло через несколько дней после того, как члены Священного Синода УПЦ Московского патриархата приехали в президентский офис для того, чтобы донести до украинских властей позицию патриархата по вопросу выселения монахов из Киево-Печерской лавры.