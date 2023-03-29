Украинский пленный рассказал о мобилизации открытых наркоманов в ВСУ

Украинский пленный рассказал о мобилизации наркоманов в ряды ВСУ. Фото: REUTERS

Киевские власти мобилизуют открытых наркоманов и людей, судимых за операции с запрещенными веществами. Об этом рассказал находящийся в плену украинский наркозависимый военнослужащий Александр Федоров.

«Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата… Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза», - приводит рассказ Федорова РИА Новости.

По словам Федорова, в украинских войсках достаточно часто встречаются так называемые метадоновые наркоманы, Это наркозависимые, которые получают вещество «метадон» по специальной программе, реализуемой украинскими властями.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как мобилизация на Украине превратилась в чудовищные облавы: мужчин забирают прямо с похорон погибших военных. Подробности.

Тем временем Генштаб ВСУ поставил перед украинскими военкоматами задачу набрать еще, как минимум, 150 тысяч «добровольцев», вдобавок к тем, кого уже удалось отловить.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.