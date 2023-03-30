Армения не поддержала пункт по Украине на «Саммите за демократию»

Армения не поддержала пункт по Украине декларации "Саммита за демократию". Фото: REUTERS

Армения объяснила, почему отказалась поддерживать касающийся Украины пункт итоговой декларации второго «Саммита за демократию». Кабмин Армении указал на отсутствие в этом пункте ссылок на армяно-азербайджанский конфликт.

«Поскольку абзац всеобъемлющим образом не отражает все конфликты и кризисы и в нем нет ссылки на факт проявления агрессии со стороны Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении и оккупации определенных ее частей, Армения воздерживается от присоединения к данному пункту», - цитирует ТАСС заявление правительства этой страны.

Кроме Армении, касающийся Украины пункт декларации отказались поддержать Индия и Мексика. По данным Госдепа США, в общей сложности декларацию поддержали 72 страны и территории.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «Саммиты за демократию» проявлением неоколониальных практик США и отметила, что ни о каких равных правах участников этого форума речи не идет.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя «Саммит за демократию», заявил, что США сами себя назначили главным диктатором мира и отметил, что Вашингтон попирает суверенитет других государств.

Почему глава МИД России Сергей Лавров назвал «Саммит за демократию» «движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих», читайте здесь на KP.RU.