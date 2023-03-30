Ведущий Fox News Моррис допустил, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией

Американский телеведущий заявил, что США готовятся к конфликту одновременно с Китаем и Россией. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты стали опасными после того, как начали терять власть и сейчас готовятся к конфликту одновременно с Россией и Китаем. Такое развитие событий допустил экс-журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть», - сказал журналист, проанализировав обнародованную главой Пентагона Остином информацию о военном бюджете США на 2024 год.

Моррис в ироничной форме призвал американцев не доверять официальной пропаганде, пытающейся запугать их «китайскими солдатами».

«Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги», - обратился телеведущий к согражданам.

Ранее Пентагон заявил о намерении продолжать полеты беспилотников над Черным морем после инцидента с дроном Reaper. США будут летать там по маршрутам, необходимыми для сбора разведывательной информации, отметил глава ведомства.

О том, что конфликт между США и Китаем неизбежен и де-факто уже начался, недавно высказался российский сенатор Алексей Пушков.

Тем временем американский генерал Милли заявил, что конфликт с Россией или Китаем не является неизбежным.