Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фактическое окружение Артемовска уже близко, об этом можно будет говорить совсем скоро. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала в четверг, 30 марта 2023 года.

"По Артемовску ситуация продвигается", - уточнил Денис Пушилин.

Как ранее писал сайт KP.RU, киевский режим превратил Артемовск в символ, что стало трагической ошибкой Украины. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, российские силы освободят город в течение нескольких дней или недель.

Напомним, Артемовск находится в оперативном окружении с начала марта 2023 года. Из-за огневого контроля российскими военными всех путей снабжения украинской армии Киев за неделю теряет на удержание города до четырех с половиной тысяч бойцов.