РИА Новости: ВСУ активизировали разведку на Кременском направлении в Донбассе

Бойцы ВСУ активизировались на сватовско-кременском участке Фото: REUTERS

Украинская армия активизировала разведку в районе города Кременная в Донбассе. Об активизации действий ВСУ рассказал военнослужащий 20-й армии Западного военного округа О РИА Новости.

По словам российского бойца, обстановка в районе стабильная, но напряженная. ВСУ регулярно проводит разведку беспилотниками и выслеживает позиции ВС РФ.

“Ежедневно сбивается штуки по три, по четыре, бывает и больше. Много птичек за последнее время было сбито - ну, мы продолжаем этим дальше заниматься”, – рассказал боец.

Напомним, недавно правительство Луганской Народной Республики сообщило о применении ВСУ тактики ковровых бомбардировок в Рубежном и Северодонецке, которые находятся в нескольких километрах от Кременной. Глава МО Украины также сообщал, что Киев планирует наступать сразу по нескольким направлениям, среди которых

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассмотрел все возможные сценарии запланированного на весну 2023 года контрнаступления ВСУ. В ходе отражения разведок боем украинских сил он убедился в готовности ВС РФ к отражению любых атак противника, а также отметил высокий моральный дух и “боевой азарт” российских военных.