«Шамана», который штурмовал Капитолий, досрочно выпустили из тюрьмы

"Шамана", участвовавшего в штурме Капитолия, выпустили из тюрьмы досрочно. Фото: REUTERS

Джейкоб Ченсли, известный как «шаман», который принимал участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Об этом пишет издание Law officer в четверг 30 марта.

Сообщается, что Ченсли перевели в реабилитационный центр, где он будет работать в доме престарелых.

Напомним, 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа, протестующих против результатов выборов и победы Джо Байдена, прорвалась через службу безопасности Капитолия и заняла некоторые позиции в здании.

Среди протестующих был полуголый мужчина в меховой шапке с рогами и с копьём в руках по имени Джейкоб Ченсли. Ченсли считал, что, участвуя в беспорядках, отвечает на призыв действующего президента США Дональда Трампа.

За участие в беспорядках Ченсли приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Позже Илон Маск выложил в принадлежащую ему же социальную сеть Twitter видеоролик, на котором сняты действия Джейкоба Ченсли внутри Капитолия. На видео он читает окружившим его людям твит Трампа, призывающего протестующих идти домой и сохранять спокойствие. Миллиардер потребовал свободы для Ченсли.