Российский боец заявил, что наемники из Польши и Грузии помогают ВСУ оборонять Артемовск Фото: Shutterstock

Наемники из Польши и Грузии помогают Вооруженным силам Украины держать оборону в Артемовске, заявил один из российских бойцов.

«В укреплениях украинских вооруженных сил попадались наемники. И поляки были тут, и грузины», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, польские наемники имели отличительную черту – черную форму.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что не считает проблемой участие польских наемников в боевых действиях на Украине. По его словам там их немного, поэтому ажиотаж вокруг этой темы раздувается искусственно.

Как писал сайт KP.RU, региональное подполье сообщало, что польские наемники изнасиловали девочку в Николаевской области Украины.

В начале февраля российские военные выбили польских наемников с выгодной позиции, занимаемой Вооруженными силами Украины.

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