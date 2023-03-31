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НовостиПолитика31 марта 2023 10:32

Песков назвал абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов

По мнению представителя Кремля, для подобных решений нет никаких причин
Сергей ЧИКОВ
Песков прокомментировал призывы WSJ к властям США

Песков прокомментировал призывы WSJ к властям США

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным и неправильным призыв издания Wall Street Journal выслать всех российских журналистов. По его мнению, для подобных мер нет никаких причин.

“Все журналисты, которые имеют здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут и продолжают свою журналистскую деятельность у нас в стране”, – заявил Песков, отметив недопустимость сравнения Гершковича с другими журналистами. Песков подчеркнул, что задержанный журналист WSJ занимался шпионской деятельность, а настоящие журналисты не сталкиваются в России ни с какими ограничениями и прекрасно работают.

“В данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов - это было бы абсурдно и неправильно”, – добавил Песков.

Напомним, издание The Wall Street Journal призвало правительство США выслать российского посла и всех российских журналистов в качестве ответа на арест корреспондента WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже. В Кремле заявляли, что Гершкович был задержан с поличным, а за работой журналиста давно внимательно следили силовые структуры РФ.