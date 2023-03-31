Путин подвел итоги заседания Совета безопасности России

Путин поблагодарил Совфед за работу над новой концепцией внешней политики РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности оценил работу Совбеза и поблагодарил всех участников обсуждения новой Концепции внешней политики.

“Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдалённую перспективу”, – заявил российский лидер, добавив, что документ переведут на другие языки.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что концепция внешней политики России отражает революционные подвижки в международных делах, а также включают в себя курс на углубление стратегического партнерства с Китаем и Индией.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что США отмечают укрепление союза России и КНР, а также ряда других стран для противостояния Вашингтону. Глава КНР Си Цзиньпин недавно представил свою концепцию инициативы глобальной безопасности, состоящую из шести пунктов.