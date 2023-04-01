Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест на 2 месяца Фото: EAST NEWS

Суд назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с запретом общаться с верующими. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили для священнослужителя меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением браслета и запрет на обращение к верующим сроком на 60 дней.

Напомним, митрополита Павла принудительно вернули в здание суда. Ранее ему стало плохо прямо во время заседания, на котором наместнику Киево-Печерской лавры должны были назначить меру пресечения. Слушание перенесли на понедельник, однако затем решение изменили.

Митрополита Павла обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды и связях с Россией. Сотрудники службы безопасности Украины провели у него обыски.

В РПЦ заключение под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры назвали продолжением беззакония на Украине.