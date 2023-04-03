Медведев прокомментировал гибель военкора Владлена Татарского

Медведев призвал россиян сообщать о случаях украинского финансирования в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев, комментируя гибель военкора Максима Фомина, который известен под псевдонимом Владлен Татарский, призвал российских граждан заявлять спецслужбам о случаях, когда замечено украинское финансирование в России.

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников - с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить», - приводит РИА Новости слова зампреда Совбеза РФ.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в кафе, расположенном в центре Санкт-Петербурга, прогремел взрыв, жертвой которого стал Владлен Татарский, а также ранения получили около 30 человек. Как сообщалось, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по этому взрыву. Как писал сайт KP.RU, по подозрению в причастности к убийству была задержана Дарья Трепова.

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