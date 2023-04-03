Песков прокомментировал убийство военкора Татарского Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор, поэтому может стоять за убийством военкора Владлена Татарского, отметив, что именно поэтому ведется специальная военная операция на Украине.

«Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия … это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция», - заявил представитель Кремля, напомнив также и об убийстве Дарьи Дугиной.

Напомним, днем ранее, 2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга, прозвучал взрыв, в результате погиб Владлен Татарский и еще около 30 человек получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По подозрению в причастности к убийству в понедельник, 3 апреля, была задержана Дарья Трепова. Как писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами при поддержке агентуры из сторонников ФБК*, которой, в том числе является Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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