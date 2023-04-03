NBC: сбитый китайский аэростат собирал данные с нескольких военных объектов США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский аэростат, который был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля 2023 года, смог собрать данные с нескольких военных объектов в США. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил телеканал NBC, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников, а также одного бывшего представителя американской администрации.

Как передает телеканал, аэростат управлялся из КНР, несколько раз пролетая недалеко от военных объектов, и передавая данные Пекину в режиме реального времени. Собеседники NBC заявил, что аэростат наверняка передавал электронные сигналы, а не изображения, которые могли собирать с систем коммуникаций персонала объектов.

Напомним, Министерство иностранных дел КНР сообщило, что речь идет о гражданском аэростате, который используют для научных целей, заявив, что данный шар серьезно отклонился от маршрута из-за сильного ветра, а также призывало прекратить спекулировать на теме шпионажа.

Однако Вашингтон принял решение уничтожить аэростат, а в заявлении говорилось о том, что шар вел наблюдение за стратегическими объектами США.