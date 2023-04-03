Постпред США при НАТО сообщила, что Вашингтон ожидает контрнаступление Киева в ближайшие недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав министерств иностранных дел стран альянса, которое пройдет 4-5 апреля в Брюсселе, спрогнозировала сроки начала весеннего контрнаступления Украины. Дипломат отметила, что Америка ожидает действий от Киева в ближайшие недели.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что контрнаступление ВСУ начнется в апреле-мае 2023 года. Атака готовится сразу по нескольким направлениям. Решение о начале контрнаступления будет принимать Генштаб ВСУ, который ждет удобного момента. В нем примут участие немецкие танки Leopard.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что контрнаступление не может начаться из-за нехватки техники и оружия. Он призвал Запад нарастить помощь Киеву.

Российские военнослужащие готовы отразить возможную атаку ВСУ, киевских боевиков не подпустят к рубежам, рассказал летчик ВКС РФ.