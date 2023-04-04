Маск заменил птичку в логотипе Twitter на мемную собаку Doge

Илон Маск изменил логотип соцсети Twitter. Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск сменил логотип принадлежащей ему социальной сети Twitter. Теперь вместо птицы синего цвета в левом верхнем углу сайта Twitter размещено изображение собаки-мема Doge.

Как только Twitter сменил логотип, на криптовалютной бирже Binance стоимость криптовалюты Dogecoin выросла на 30%. Об этом в понедельник 3 апреля пишет агентство Bloomberg.

Ни сам Илон Маск, ни компания Twitter не прокомментировали смену логотипа и не уточнили, сделано это временно или Doge останется символом соцсети на постоянной основе.

Действия Маска не в первый раз влияют на курс Dogecoin, которую сам миллиардер считает «народной криптовалютой». Так, в 2021 году в своем аккаунте американский предприниматель опубликовал несколько картинок, в числе которых – измененный кадр из мультфильма «Король лев». На картинке Илон Маск изображен в виде обезьяны, которая стоит на скале и держит львенка. Только вместо привычной всем мордочки Симбы на картинке голова собаки породы сиба-ину — символа криптовалюты Dogecoin.

Напомним, Илон Маск завел щенка сиба-ину по кличке Флоки. Собака породы сиба-ину изображена на мемной картинке Doge.

В феврале 2023 года Илон Маск заявил о назначении своей собаки новым гендиректором Twitter и опубликовал снимок рабочего места новоявленного топ-менеджера.