Экс-замминистра просвещения Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев признали вину в хищениях

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Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев согласились с предъявленным им обвинением. Об этом сообщат

«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», - приводят «Известия» ответ Раковой на вопрос судьи Никулинского суда Москвы Алексея Бобкова об отношении к предъявленному обвинению.

Фигурантами уголовного дела также являются гражданский экс-главы Минпросвещения РФ Артур Стеценко, а также Максим Инкин, Евгений Зак, Кристина Крючкова и Иван Федотов, которые тоже согласились с обвинением, признав свою вину. С квалификацией не согласился только Иван Федотов.

Напомним, Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 млн рублей. Тогда она не пришла на работу, а также на допрос и не отвечала на телефонные звонки. Министра задержали в октябре 2021 года, после чего она сказала, что не скрывалась от следствия.