Финляндия официально стала членом НАТО

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Финляндия стала членом Североатлантического альянса официально. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем! С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны», написал глава польского правительства в своем аккаунте в Twitter.

Моравецкий отметил, что безопасность Польши обеспечивают сильные партнеры, которые, по его словам, обеспечивают и безопасность всего мира в целом. Однако официального заявления со стороны альянса на данный момент не поступало.

Напомним, в январе текущего года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал о том, что Хельсинки и Стокгольм не исполнили обязательства перед Анкарой по членству в Североатлантическом альянсе, однако в конце марта 2023 года турецкая сторона все же приняла решение ратифицировать протокол о членстве Финляндии в НАТО.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО станет новым обострением ситуации, отметив, что российская страна считает расширение альянса посягательством на ее безопасность.