Путин освободил Сергея Разова от должности посла России в Италии

Путин освободил Сергей Разова от должности посла России в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Разова от обязанностей посла РФ в Италии.

«Освободить Разова Сергея Сергеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Итальянской Республике и по совместительству в Республике Сан-Марино», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Другими указами российский лидер назначил послом РФ в Италии и Сан-Марино Алексея Парамонова. Разов занимал эту должность с мая 2013 года.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе подписал указы об освобождении Михаила Ванина и Владимира Липаева от должностей послов России в Латвии и Эстонии соответственно.

Напомним, в конце января этого года Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул республику до 24 февраля. МИД Эстонии в свою очередь заявил, что российский посол в Таллине должен покинуть эстонскую столицу 7 февраля 2023.