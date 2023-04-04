Опубликованы 34 пункта обвинения Трампа

Прокуратура опубликовала 34 пункта обвинительного заключения Дональда Трампа. Фото: REUTERS

Окружная прокуратура Манхэттена обнародовала обвинительное заключение в отношении экс-президента США Дональда Трампа. СМИ сообщают, что в заключении 34 пункта, в каждом из которых идет речь о фальсификации деловых документов с целью совершить или скрыть другое правонарушение. Максимальное наказание по каждому из пунктов по американскому законодательству предусматривает наказание до четырех лет тюрьмы.

Обвинительное заключение содержит эпизоды, относящиеся к 2017 году. Речь идет о внесении ложных записей в бухгалтерскую отчетность.

Трамп не признал себя виновным ни по одному из пунктов, пишет Reuters.

Напомним, Дональд Трамп стал первым бывшим главой США, которому предъявлены уголовные обвинения.

Перед предъявлением обвинений Дональд Трамп был арестован, это формальная процедура. Политик назвал собственный арест сюрреалистичным. Также он добавил, что не может поверить в то, что «это происходит в Америке».

Ранее эксперт допустил, что арест Трампа принесет ему дополнительные очки в политической борьбе против Байдена.

Сам Дональд Трамп назвал выдвижение против него обвинений политическим преследованием. Политик считает, что таким образом власти США пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы.