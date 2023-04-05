Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств его виновности

Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств его виновности, а значит, и дела нет. Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после предъявления ему обвинений по более чем 30 эпизодам фальсификации документов написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social о своей невиновности.

Политик назвал прошедшие во вторник 4 апреля в Нью-Йорке слушания по его обвинению «шокирующими», в то же время заявив, что они не принесли «сюрпризов».

«Слушание было шокирующим для многих, и не было «сюрпризов», следовательно, доказательств нет, дела нет. Ничего противозаконного сделано не было», - написал Трамп.

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Что известно про арест Трампа и в чем его обвиняют, читайте здесь на KP.RU.

Во вторник 4 апреля были опубликованы 34 пункта обвинения Трампа. В каждом пункте обвинения экс-президенту США идет речь о фальсификации документов.

Ранее эксперт допустил, что арест Трампа принесет ему дополнительные очки в политической борьбе против Байдена.

Сам Дональд Трамп назвал выдвижение против него обвинений политическим преследованием. Политик считает, что таким образом власти США пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы.