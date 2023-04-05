Британский полковник в отставке назвал шесть критических ошибок ВСУ

Военный эксперт из США назвал ошибки ВСУ. Фото: REUTERS

В рядах украинской армии отсутствует современная военная культура. Об этом заявил британский военный эксперт Глен Грант. Эксперт назвал и другие ошибки ВСУ.

«Многие солдаты погибли зря и только потому, что было допущено множество ошибок», - сказал он в интервью изданию Welt.

По мнению Гранта, который ранее был помощником по делам обороны на Украине, подразделения украинской армии нередко работают несогласованно, у военного руководства нет четких зон ответственности, квалифицированные военные высокомерно относятся к войскам территориальной обороны.

Эксперт указал также на хаотичную подготовку бойцов ВСУ, критическое состояние медицинского обеспечения и высокий уровень бюрократии в украинских войсках.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Прозапас заявил, что на фоне нехватки сил, а также средств украинская армия на данный момент не способна позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, указав на то, что ситуация находится в «оперативном тупике».

Тем временем военный аналитик Белл предрек Киеву поражение в запланированном контрнаступлении.