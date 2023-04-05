Бойцы ВС России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в ходе СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник пресс-центра группировки “Запад” полковник Сергей Зыбинский сообщил об успешном отражении атаки украинской армии.

“На участке обороны 1 танковой армии ВСУ предприняли попытку нанесения ракетного удара РСЗО «Хаймерс» по позициям наших войск в районе населенного пункта Покровское”, – сообщил полковник, отметив успешное уничтожение всех реактивных снарядов.

Также по сообщениям Зыбинского, за последние сутки в районе Купянска было вскрыто и уничтожено четыре диверсионные группы украинской армии, а также сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовой в районе Стельмаховки и Фигалевки.

Отдельно в сообщении полковника отмечена успешная операция по срыву подвоза резервов в район Петро-Ивановки, в результате которого противник потерял до 10 бойцов и две грузовых машины. В районе Ольховатки артиллеристы группировки “Запад” уничтожили два бронетранспортера ВСУ, а силы ПВО сбили два украинских беспилотника.

Напомним, потери ВСУ в ходе конфликта значительно увеличились с февраля 2023 года. Ежедневно Киев теряет сотни бойцов, иногда потери доходят до 880 военных за сутки. Из-за больших потерь украинской армии некоторые аналитики ставят под сомнение возможность Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление.