Президент Франции Макрон заявил о важной роли Китая в украинском конфликте

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего выступления в Китае заявил, что КНР может повлиять на ситуацию вокруг Украины, так как у Китая хорошие отношения с Россией.

«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль», - приводит слова Макрона ТАСС.

Как ранее писал сайт KP.RU, французский лидер в среду, 5 апреля, прибыл в Китай с государственным визитом. Макрон планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, где, по данным СМИ, будет, в том числе, обсуждаться ситуация на Украине. В то же время, по данным Politico, в США и Евросоюзе считают, что посещение Макроном КНР не отразится на ситуации вокруг Украины.

Сообщалось ранее, что в Пекин президент Франции приехал по приглашению Си Цзиньпина, всего Макрон намерен пробыть в Китае три дня.