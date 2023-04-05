Президент РФ Путин освободил Гречушкина от должности замглавы МЧС

Заместитель главы МЧС РФ Николай Гречушкин указом президента освобожден от должности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы МЧС РФ Николая Гречушкина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Гречушкина Николая Николаевича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - сказано в указе.

Кто займет его кресло, не сообщается. Гречушкин работал в должности заместителя главы МЧС с лета 2018 года.

Напомним, 29 марта был опубликован указ президента РФ, по которому кресло первого замглавы МЧС освободил генерал-полковник Александр Чуприян.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 4 апреля, Путин освободил от должности посла России в Италии Сергея Разова, который занимал этот пост с мая 2013 года. Вместо него был назначен Алексей Парамонов.

Неделей ранее были подписаны указы, согласно которым Михаил Ванин и Владимир Липаев освободили должности послов России в Латвии и Эстонии соответственно.