АС: Украина совместно с НАТО готовит операцию по вторжению в Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина при активной поддержке НАТО готовит операцию по вторжению в Россию. Речь идет о попытке захвата Крыма, пишет издание American Conservative.

«Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым», - считает обозреватель издания Брэдли Девлин.

Журналист отметил, опасность подобных планов, заявив, что «вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», и назвал планы Зеленского относительно Крыма «безумными».

Ранее Дмитрий Медведев назвал действие НАТО, которое будет квалифицироваться как прямое вступление в конфликт. Таковым Медведев считает обслуживание западной техники специалистами альянса.

Тем временем американские разведчики заявили о нежелании России вступать в прямой конфликт с НАТО и США.

Также сообщалось, что в Британии допустили прямой конфликт России и НАТО в 2023 году.