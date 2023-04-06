В Белом доме заявили, что Украина вправе наносить удары по новым регионам России

Джон Кирби заявил, что Украина имеет право наносить удары по новым российским территориям, в том числе по Крыму. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают, что Украина вправе наносить удары по новым российским регионам, так как считает их территорией Украины. Об этом заявили в Белом доме.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», - сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. При этом Кирби подчеркнул, что Вашингтон считает Крым, ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области территорией Украины и считает правомерным ведение Киевом боевых действий с целью захвата этих регионов.

Ранее американский обозреватель Девлин заявил о подготовке Киевом вторжения в Крым при поддержке НАТО.

Также сообщалось, что офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди прокомментировал слова Джона Кирби о том, что Крым — часть Украины. Бывший разведчик заявил, что полуостров историческая территория России, которой и являлся в течение 300 лет.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружение Киеву. При этом Вашингтон не собирается прекращать этот конфликт, а с каждым разом грозится поставлять еще более смертоносные системы, отметил министр.