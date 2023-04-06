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НовостиПолитика5 апреля 2023 21:27

В Белом доме заявили, что Украина вправе наносить удары по новым регионам России

Представитель Белого дома Кирби заявил, что США считают новые российские регионы украинскими
Мария ПАВЛОВА
Джон Кирби заявил, что Украина имеет право наносить удары по новым российским территориям, в том числе по Крыму.

Джон Кирби заявил, что Украина имеет право наносить удары по новым российским территориям, в том числе по Крыму.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты считают, что Украина вправе наносить удары по новым российским регионам, так как считает их территорией Украины. Об этом заявили в Белом доме.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», - сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. При этом Кирби подчеркнул, что Вашингтон считает Крым, ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области территорией Украины и считает правомерным ведение Киевом боевых действий с целью захвата этих регионов.

Ранее американский обозреватель Девлин заявил о подготовке Киевом вторжения в Крым при поддержке НАТО.

Также сообщалось, что офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди прокомментировал слова Джона Кирби о том, что Крым — часть Украины. Бывший разведчик заявил, что полуостров историческая территория России, которой и являлся в течение 300 лет.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружение Киеву. При этом Вашингтон не собирается прекращать этот конфликт, а с каждым разом грозится поставлять еще более смертоносные системы, отметил министр.