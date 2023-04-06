Тайны семьи Жириновского: дочь впервые назвала политика папой

Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Он скончался после продолжительной болезни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сорокалетняя дочь Владимира Жириновского Анастасия, выступая на открытии памятника основателю ЛДПР, впервые назвала политика папой.

«Я очень горжусь, что именно этот человек, выдающийся государственный деятель России Владимир Вольфович Жириновский является моим отцом. Вечная ему светлая память. Спи спокойно, папа», - сказала она.

О том, что у Жириновского есть взрослая внебрачная дочь, он однажды упоминал, не раскрывая подробностей о ней. После того, как политик скончался, Анастасия появилась в публичной плоскости: пришла на похороны Жириновского, а также дала интервью центральному телеканалу, рассказав, что политик ее любил и поддерживал.

Однако на публике Анастасия никогда не называла Жириновского отцом, вспоминая о политике, она всегда называла его Владимиром Вольфовичем.

Как ранее писал сайт KP.RU, в четверг, 6 апреля, в годовщину смерти Владимира Жириновского ему открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве, его автором стал скульптор Андрей Ковальчук. Цветы к монументу возложили сын и дочь политика, его коллеги по парламенту и простые москвичи.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам мемориальных мероприятий напомнил, что Владимир Жириновский был талантливым человеком и авторитетным политиком.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Он скончался после продолжительной болезни.

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