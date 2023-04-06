ЛДПР официально заявила о воскрешении Владимира Жириновского. А тайная дочь впервые назвала политика-пророка «папой»

Прямо на центральной аллее в пол оборота ко входу стоит теперь бронзовый Владимир Вольфович Жириновский, как бы немножко возвышаясь над своими «соседями» Ельциным, Примаковым... Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Прямо на центральной аллее в пол оборота ко входу стоит теперь бронзовый Владимир Вольфович Жириновский, как бы немножко возвышаясь над своими «соседями» Ельциным, Примаковым... Мимо его могилы теперь ни один посетитель Новодевичьего теперь точно не пройдет.

Скульптор Андрей Ковальчук изобразил Жириновского очень правдоподобно, с суровым выражением лица, в решительной позе, которую описал как «постоянная готовность к схватке». Именно таким, собственно, при жизни и был Жириновский, только вот схватку с коронавирусом проиграл, скончавшись в ЦКБ 6 апреля 2022 года…

- Год без Владимира Вольфовича, - открыл поминальную церемонию приемник Жириновского на посту лидера партии Леонид Слуцкий. – Тяжелейший год, боль утраты не стала глухой. Но этот год сплотил нас…

Несколькими минутами ранее Слуцкий по-хозяйски встречал гостей церемонии. Вышел к воротам лично поприветствовать председателя Госдумы Вячеслава Володина, пожал руки министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Александру Новаку, обнял уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. «Спасибо, что пришли», - неустанно повторял он.

Вип-гостей было немало в это утром на Новодевичьем. И зампред Госдумы Петр Толстой, и член «Едра» и экс-уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова, и губернатор Хабаровского края Михаил Дягтерев, который слегка припозднился к началу церемонии, но тихонько протиснулся в первые ряд с огромным букетом алых роз. Был и вновь испеченный член ЛДПР Виктор Бут (тот самый «оружейный барон», недавно вернувшийся из американской тюрьмы). И вновь испечённая дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченкова (в девичестве Петрова), о существовании которой вплоть до смерти ее знаменитого отца вообще никто не знал. И средний, тоже некогда тайный, сын Олег Эйдельштейн.

Скульптор Андрей Ковальчук изобразил Жириновского очень правдоподобно, с суровым выражением лица, в решительной позе, которую описал как «постоянная готовность к схватке». Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Само собой, меры безопасности на Новодевичьем в это утро были усилены – все вокруг оцеплено, вход строго по спискам. Гостей запускали в два этапа – сначала ВИП, потом около 1000 заслуженных членов партии ЛДПР с разных уголков страны. Ну а всех, кто не в списках, отправляли погулять до 12:30. «Позже, позже приходите. Никуда Жириновский отсюда теперь не денется», - строго разгоняли зевак ФСОшники.

- Конечно, не все кто хотел, приехали. А то был и миллион, - рассказали KP.RU ЛДПРовцы из Новосибирска. – Отбор был строгий. Мы, например, у почетные члены, еще у истоков создания партии стояли, потому нас и отравили в Москву. Бесплатно, все за счет ЛДПР. А так по всей России сегодня организованы поминальные обеды для сторонников Жириновского. А так-то мы Владимира Вольфовича каждый день вспоминаем, каждый день… Что бы он сейчас сказал? Какие прогнозы бы дал? Он пророком был!

ЦИФРОВОЙ ЖИРИНОВСКИЙ СКОРО ЗАГОВОРИТ

О пророческих способностях Жириновского сегодня говорили все. Ну просто все. Слуцкий даже несколько раз.

- Происходит то, что он предсказывал год назад. Он еще тогда говорил, что нужна консолидация всех политических сил. Любое разделение - это вода на мельницу наших врагов. И сегодня общество сплотилось…

И много еще политических слов и лозунгов, про СВО, врагов, санкции, заветы Жириновского и прочее, прочее.

- Мы и дальше будем без остатка отдавать себя Родине, как и наш бессменный лидер, отец Владимир Жириновский, — распалялся Слуцкий.

Мало того, прямо тут, стоя у могилы Слуцкий анонсировал цифровое воскрешение Владимира Вольфовича:

- Сегодня в Университете мировых цивилизаций заканчивается масштабный труд по оцифровке его наследия. Будет академическое собрание его трудов, видеофильмы, планируется в том числе использовать новейший компьютерные технологии, искусственный интеллект. Будет создан политический алгоритм «Жириновский» - самая передовая и прогрессивная политическая нейросеть. Алгоритм будет моделировать то, как гениально выступил бы Жириновский и что бы он предложил. Материалов для создания подобного алгоритма более чем достаточно.

На памятнике Владимиру Жириновскому появилась его знаменитая цитата о боге Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Интересно, будет ли цифровой Жириновский выступать на заседаниях Госдумы? А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин на поминках от себя лично не выступил, ничего не сказал, но вместо этого зачитал послание Путина. Президент устами Володина передал всем, что «Жириновский был патриотом, неординарным человеком, искусным оратором и полемистом. Его знания и опыт…». Одним словом, скорбит от утрате, как и все соратники.

Батюшка – отец Никон, который как теперь выясняется был близким Владимиру Вольфовичу (так объяснил всем собравшимся Слуцкий) провел короткую литию, осветив памятник. И тоже сказал пару слов:

- Когда умирает человек, это всегда трагедия для семьи. Когда умирает государственный деятель – это потеря для страны. Но Господь всегда дает нам знаки утешения. Напомню, что скончался Владимир Вольфович в день Предпразнства Благовещения Пресвятой Богородицы. А 9 дней вообще выпало на светлый праздник Пасхи. И в тот день пели не за упокой, а «Христос Воскресе».

Но, пожалуй, самым неожиданным было выступление дочери Анастасии, которую Слуцкий по отечески назвал Настенькой.

ВПЕРВЫЕ НАЗВАЛА ЖИРИНОВСКОГО ПАПОЙ

Настеньке уже 40 лет. И о ее существовании Россия узнала буквально год назад, сразу после смерти Жириновского. Хотя при жизни он, разоткровенничавшись, рассказал, что у него есть внебрачная дочь. Но кто она и где живет не поведал. Среднего (тоже внебрачного сына) он представил миру чуть раньше, в 2017, так что Олег Эйдельштейн был знаком сторонника. А вот Анастасия стала сюрпризом тогда в 2022. Уже после смерти отца она вышла, что называется, из тени: появилась на похоронах, дала откровенное интервью центральному телеканалу. Оказывается, Жириновский был ей любящим отцом, всегда рядом, всегда поддерживал. Толкал тосты за здоровье молодых на свадьбе, встречал с внучкой из роддома. Но на публике Настя называла отца исключительно по имени отчеству. А о том, кто ее отец не знал до помолвки даже ее будущий муж. Но 6-го апреля 2023 Анастасия никого не стесняясь сказал:

- …Я очень горжусь, что именно этот человек, выдающийся государственный деятель России Владимир Вольфович Жириновский является моим отцом. Вечная ему светлая память. Спи спокойно, папа, - сказала она перед всеми гостями в микрофон.

Дочь очень похожа на своего знаменитого отца. И не только внешне. До слов «спи спокойно, папа» была целая политическая речь, про предназначение Жириновского «защищать весь русский мир», предсказания и столкновения с НАТО.

Как-то та вышло, что самый старший, законный, всем известный с младых ногтей сын Жириновского, экс-депутат Госдумы, вице-спикер, председатель ЛДПР и т.д. и т.п. Александр Лебедев наоборот как-будто спрятался. Ни слова он не сказал по поводу смерти своего знаменитого отца. Не было его, напомним, на похоронах год назад. Не появился он и на годовщине смерти. Ходят упорные слухи, что Лебедев переехал на ПМЖ в Испанию, сменил имя и отчество и теперь зовется Давид Александрович Гарсия. Чудны дела твои, Господи, конечно! Однако сам Лебедев это опровергает.

«ВЕРНИТЕ МЕНЯ ОБРАТНО»

Первым возложили цветы к памятнику Володин. Следом Слуцкий, и не просто возложил, а встал на колени и долго стоял склонив голову. Затем сын, дочь и все остальные. За час у бронзовых ног Владимира Вольфовича выросла гора красных роз и гвоздик, а люди все шли и шли. И это только те, кто из списка. А за тремя кордонами МВД у стен древнего монастыря толпились и простые почитатели великого и могучего, острого на словцо политика Жириновского, который теперь своими бронзовыми глазами сурово и с пониманием взирает на происходящее.

На надгробной плите золотыми буквами выбита цитата Владимира Вольфовича. Оказывается, она ответ на коронный вопрос известного интервьюера Познера:

- Оказавшись перед Богом, что Вы ему скажете?

- («Верните меня обратно» – эту часть цитаты наносить не стали, но она была – Д,К,). Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

В завершении хочется сказать, что Леонид Слуцкий назвал это место – могилу Жириновского на Новодевичьем – святым. Для членов ЛДПР-то точно.

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