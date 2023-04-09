Военный эксперт Осборн предупредил Киев о проблемах с удержанием территорий из-за недостатка бронетехники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные сил Украины вряд ли смогут удержать территории без должного количества бронетехники, считает военный эксперт Крис Осборн.

В статье для 19Fortyfive обозреватель отметил, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не сумеет обеспечить Киев большим количеством танков и другой бронетехники. В связи с этим «удержание территорий, вероятно, будет трудной задачей, предупредил он.

Как отметил Осборн, Министерство обороны США пытается увеличить поставки Украине грузовиков и оборудования, надеясь компенсировать нехватку танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. Тем не менее этого недостаточно для успешного ведения боевых действий, полагает специалист. По мнению эксперта, военным корпорациям потребуется еще несколько лет для удовлетворения потребностей ВСУ в танках Abrams.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что США решили передать Украине более старую версию танков Abrams, поскольку в этмо случае их поставка будет осуществлена быстрее.

Напомним, в январе президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине. Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла.

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