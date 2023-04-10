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НовостиПолитика10 апреля 2023 3:28

Глава комитета украинской Рады Мережко назвал претензии Китая на Тайвань незаконными

Украинский политик заявил, что Китай находится в плену «коммунистического заблуждения», считая, что Тайвань принадлежит ему
Мария ПАВЛОВА
В Киеве назвали незаконными претензии Китая на Тайвань.

В Киеве назвали незаконными претензии Китая на Тайвань.

Фото: REUTERS

Украинский политик назвал «коммунистическим заблуждением» претензии КНР на Тайвань. Речь идет о главее комитета по международным делам Верховной рады Украины Александре Мережко.

«КПК продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе», - цитирует РИА Новости пост Мережко в социальной сети Twitter.

Депутат заявил также, что «Китай не имеет законных претензий на Тайвань».

Напомним, ВС Китая в ходе военных учений отработали формирование позиций полного окружения и сдерживания Тайваня.

Тем временем посол Китая в России Чжан призвал Запад прекратить указывать по ситуации на Украине. Запад не в том статусе, что давать указания Китаю, отметил дипломат.

Также МИД КНР назвал вопрос Тайваня «первой красной чертой», которую США нельзя пересекать.