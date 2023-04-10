ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии НАТО 10 апреля 2023 года

ВСУ обстреляли Донецк 10 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Украинская армия обстреляла из артиллерии НАТО Киевский район Донецка. Также параллельно произошел обстрел Кировского района города, его обстреляли снарядами калибра 122 миллиметра.

“Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм”, – заявили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также в ведомстве отметили, что в Кировском районе зафиксировано четыре попадания снарядов калибра 122 миллиметра.

Напомним, в последний раз ВСУ обстреляли Донецк 5 апреля 2023 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что частота обстрелов ВСУ сократилась вдвое в связи с усилением ПВО в регионе. Также ранее украинская армия гораздо чаще обстреливала Донецк из Авдеевки - крупного опорного пункта ВСУ к северу от города, однако российские силы постепенно окружают Авдеевку, которая может стать для Киева вторым Артемовском.