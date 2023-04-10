Трамп призвал избавиться от Байдена для решения всех проблем США

Трамп призвал избавиться от Байдена. Фото: REUTERS

Дональд Трамп предложил избавиться от действующего президента США Джо Байдена, заявив, что это поможет решить все существующие в стране проблемы. Об этом политик написал в принадлежащей ему социальной сети в понедельник 10 апреля.

«Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!», — написал Дональд Трамп.

Трамп не в первый раз нелицеприятно высказывается о Байдене. Так, накануне своего ареста он заявил, что действующий глава государства не занимается решением существующих проблем, а «только ест, спит и гадит».

Ранее Дональд Трамп объявил Байдена врагом государства и назвал ФБР инструментом борьбы с политическими противниками.

Также бывший президент США Дональд Трамп в ответ на то, что действующий глава государства Джо Байден назвал его экстремистом, назвал его сумасшедшим или страдающим от деменции.

Накануне Трамп написал в своей соцсети слова «Третья мировая война». Политик не объяснил, что означает этот пост.