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НовостиОбщество11 апреля 2023 2:49

Жители Германии массово протестуют против наплыва беженцев с Украины

Недовольство жителей ФРГ вызывают также мигранты из Сирии и Афганистана
Мария ПАВЛОВА
Жители Германии протестуют против наплыва беженцев.

Жители Германии протестуют против наплыва беженцев.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовые протесты из-за наплыва беженцев с Украины начались в ФРГ. Об этом пишет издание Le Figaro. Сообщается, что жители Германии обеспокоены нехваткой жилья и проблемами с безопасностью, которые вызваны большим количеством беженцев из Украины, а также мигрантов из Сирии и Афганистана.

Ранее представители региональных властей ФРГ пожаловались на «засилье» вынужденных переселенцев с Украины и заявили, что украинские беженцы создали «стрессовую ситуацию» в Германии.

Еще осенью 2022 года 12 из 16 федеральных земель установили блокировку системы первичного распределения беженцев из-за нехватки места для украинских вынужденных переселенцев.

Тем временем украинские беженцы сожгли дом в ФРГ, пытаясь поджечь российский флаг. Из-за возгорания был уничтожен дом, в котором их приютили.

Почему Европа устала от украинских беженцев, читайте здесь на KP.RU.