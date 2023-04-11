Жители Германии массово протестуют против наплыва беженцев с Украины

Жители Германии протестуют против наплыва беженцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовые протесты из-за наплыва беженцев с Украины начались в ФРГ. Об этом пишет издание Le Figaro. Сообщается, что жители Германии обеспокоены нехваткой жилья и проблемами с безопасностью, которые вызваны большим количеством беженцев из Украины, а также мигрантов из Сирии и Афганистана.

Ранее представители региональных властей ФРГ пожаловались на «засилье» вынужденных переселенцев с Украины и заявили, что украинские беженцы создали «стрессовую ситуацию» в Германии.

Еще осенью 2022 года 12 из 16 федеральных земель установили блокировку системы первичного распределения беженцев из-за нехватки места для украинских вынужденных переселенцев.

Тем временем украинские беженцы сожгли дом в ФРГ, пытаясь поджечь российский флаг. Из-за возгорания был уничтожен дом, в котором их приютили.

Почему Европа устала от украинских беженцев, читайте здесь на KP.RU.