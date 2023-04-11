Госдума одобрила поправку о реестре воинского учета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, предполагающий ввод электронных повесток в военные комиссариаты, а также создание Единого реестра военнообязанных и военнослужащих в России.

Законопроект был принят в третьем чтении. Согласно документу, реестр будет формировать каждый военный комиссариат, в установленном правительством России порядке. Для создания этого перечня будут использованы сведения из государственного информационного ресурса.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. <…> В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», - говорится в документе.

Как отмечал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, новая система, вместе с реестром, позволит избежать многих ошибок, которые порой допускала устаревшая схема работы российских военкоматов. Сведения станут актуальными, система – прозрачной, а гражданам не придётся постоянно ходить в военкоматы лично, для заполнения данных.

Ранее KP.RU сообщил о том, как в Кремле прокомментировали новый законопроект и реестр. Дмитрий Песков отметил, что нынешняя система воинского учёта в стране остро нуждается в модернизации.

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