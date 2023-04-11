Советник Пушилина Кимаковский: большое количество солдат ВСУ сдаются в плен под Авдеевкой

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что в районе Авдеевки в настоящее время в плен сдается очень много солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что в районе Авдеевки в настоящее время в плен сдается очень много солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас именно в этом районе очень много военнослужащих вооруженных формирований Украины, которые сдаются в плен», - рассказал Кимаковский в эфире «Первого канала».

Напомним, накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об активном продвижении Вооруженных сил РФ в районе Авдеевки. Делается это для того, чтобы не допустить возможные обстрелы Донецка, Ясиноватой и Макеевки украинскими войсками.

Пушилин также ранее заявлял, что российские силы контролируют свыше 75% территории Артемовска. Освобождение Марьинки, по его словам, затягивается из-за того, Украина постоянно перебрасывает в населенный пункт новые резервы.

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