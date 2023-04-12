В России создали дистанционно управляемый комплекс «Робоснайпер»

В России разработали роботизированный снайперский комплекс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комплекс «Робоснайпер» создан в России. Это снайперский комплекс на дистанционном управлении, пишет РИА Новости со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что комплекс уже прошел заводские испытания, они прошли успешно. Скоро система появится в боевых подразделениях, «Робоснайпер» отправится туда для проведения опытной эксплуатации.

«Робоснайпер» разработан в рамках проекта «Антимайдан-Рубеж», уточнил источник агентства.

Тем временем под Донецком успешно протестировано новое противодронное ружье «Гарпия». Дальность его действия от 500 метров до 2 километров. «Гарпия» «забивает» приемник беспилотника шумом, он теряет связь с пультом управления и либо замирает, либо улетает на место взлета.

Пожалуй, ни один вид российского оружия так не «щекочет нервы» Запада и не нагоняет на него такие жуткие страхи, как новейшая ядерная суперторпеда «Посейдон». Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии. Для чего это делается, читайте здесь на KP.RU.