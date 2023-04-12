Дональд Трамп отказался называть организаторов подрыва “Северных потоков” из-за нежелания навредить США

Трамп отказался называть организатора подрывов "Северных потоков" Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью ведущему канала FoxNews Такеру Карлсону заявил, что не будет раскрывать виновника подрыва российских газопроводов “Северные потоки” из-за опасений за свою страну.

“Я не хочу неприятностей для своей страны, поэтому я не отвечу. Могу только сказать, кто этого НЕ совершал – это Россия”, – ответил политик на вопрос о том, кто виноват в диверсии на газопроводах.

Напомним, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в собственном расследовании данной диверсии пришел к выводу, что взрывчатку под российские газопроводы “Северные потоки” заложили американские водолазы во время учений НАТО летом 2022 года.

Россия настаивает на проведении прозрачного расследования подрыва на газопроводах под эгидой ООН, однако в организации отклоняют это предложение. В данный момент расследование ведут ФРГ, Дания и Швеция, однако Россию к этому расследованию не допускают.

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