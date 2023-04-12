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НовостиПолитика12 апреля 2023 19:24

Журналист Fox News Томлинсон сообщил, что США оценивают потери ВСУ в 124-131 тысячу человек

Это более чем в пять раз больше, чем данные, опубликованные Киевом, отметил корреспондент
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США оценивают потери ВСУ в 124-131 тысячу человек

США оценивают потери ВСУ в 124-131 тысячу человек

Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов оценивают потери Вооруженных сил Украины в боевых действиях с Россией минимум в 124 тысячи человек, сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на обнародованные ранее якобы "секретные документы" Минобороны США.

«Из множества просочившихся секретных документов следует, что правительство США недавно подсчитало, что с начала конфликта было убито или ранено от 124 до 131 тысячи украинских солдат», – написал он в своем Twitter.

Как отметил Томлинсон, эти подсчеты более чем в пять раз превышают количество потерь, официально опубликованных Киевом.

Напомним, ранее в США заявили, что, по оценкам американских чиновников, ВСУ потеряли в ходе конфликта более 100 тысяч человек погибшими.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала о 100 тысячах погибших украинских военных еще в ноябре 2022 года.

Между тем в Соединенных Штатах считают, что потери ВСУ ставят под сомнение возможности Киева провести весеннее контрнаступление.