Названа причина отказа в визите Блинкена в Пекин Фото: REUTERS

КНР не разрешает госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что Вашингтон обнародует результаты расследования о, предположительно, китайском аэростате, который был сбит в феврале этого года американскими военными. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на свои источники.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале», - заявило издание.

Как передает издание, Пекин обеспокоен тем, что администрация американского президента может обнародовать отчет вместе с вещественными доказательствами, а выводы будут опубликованы в ходе поездки Блинкена в КНР.

Отмечается, что некоторые американские политики действительно хотят рассекречивания данных для публичного обнародования, намереваясь показать, что аэростат на самом деле вел наблюдение.

Источник издания также заявляет, что Пекин не желал соглашаться на визит Блинкена из-за недовольства тем, что ранее законодатели США встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Напомним, МИД КНР заявил ранее, что речь идет о гражданском аэростате, который используют для научных целей, отметив, что этот шар серьезно отклонился от маршрута по причине сильного ветра, призвав также прекратить спекулировать на тему шпионажа. Тем не менее Вашингтон принял решение уничтожить аэростат, заявив, что шар вел наблюдение за стратегическими объектами США.