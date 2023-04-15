“Иуды подавились”. Захарова прокомментировала запрет на импорт украинского зерна в Польше

Захарова прокомментировала решение Польши о временном запрете импорта украинского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала решение польских властей о временном запрете на импорт зерна и пищевой продукции из Украины.

“Коротко о "зерновой сделке". Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном”, – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины из-за массовых протестов фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна. Сайт KP.RU рассказывал о протестах польских фермеров, которые грузовиками и тракторами заблокировали КПП на границе с Украиной.

Жители Польши раскритиковали данные меры поддержки местных фермеров и обвинили власти в том, что проблему надо было решать гораздо раньше.

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