В Киеве раскритиковали решение Польши о запрете импорта украинской сельхозпродукции

В украинском сельскохозяйственном министерстве раскритиковали решение Польши запретить импорт украинского зерна.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Министерстве аграрной политики Украины прокомментировали решение Варшавы запретить импорт украинской сельхозпродукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины», - сказано в сообщении.
В украинском сельскохозяйственном ведомстве добавили, что считают решение Варшавы противоречащим действующим договоренностям.
Напомним, Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины из-за массовых протестов фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала решение польских властей о временном запрете на импорт зерна и пищевой продукции из Украины словами «Иуды подавились».
Тем временем жители Польши в соцсетях раскритиковали решение властей поддержать польских фермеров временным запретом на ввоз в страну более дешевого украинского зерна и пищевой продукции.