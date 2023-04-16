В Киеве раскритиковали решение Польши о запрете импорта украинской сельхозпродукции

В украинском сельскохозяйственном министерстве раскритиковали решение Польши запретить импорт украинского зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве аграрной политики Украины прокомментировали решение Варшавы запретить импорт украинской сельхозпродукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины», - сказано в сообщении.

В украинском сельскохозяйственном ведомстве добавили, что считают решение Варшавы противоречащим действующим договоренностям.

Напомним, Польша ввела временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины из-за массовых протестов фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала решение польских властей о временном запрете на импорт зерна и пищевой продукции из Украины словами «Иуды подавились».

Тем временем жители Польши в соцсетях раскритиковали решение властей поддержать польских фермеров временным запретом на ввоз в страну более дешевого украинского зерна и пищевой продукции.