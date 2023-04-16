Ведомство по уголовным делам Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии получило 337 сообщений о военных преступлениях на Украине, пишет немецкие СМИ.

Как передает газета Welt, ведомство опросило примерно 90 свидетелей военных преступлений, при этом две трети из них – это беженцы с Украины, оказавшиеся в Германии. Вместе с тем на Украину для расследования преступлений были направлены средства для фиксации следов и документирования, автомобили и техника на сумму более 11,5 миллиона евро, отмечается в сообщении.

Напомним, Европарламент 19 января 2023 года большинством голосов принял резолюцию с целью создать специальный трибунал для расследования действий России в Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине.

Как писал сайт KP.RU, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал использовать признания Украины о конфликте с Россией как доказательную базу для международного трибунала.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Запад продавливал Минские соглашения не для их выполнения, а для того, чтобы «дать Украине время», является заявкой на трибунал.