Военная спецоперация на Украине 17 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 апреля 2023 года.

Вооруженные силы Украины проявляют активность на Запорожском направлении, заявил командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б».

Российские силы в настоящее время ведут бои за железнодорожную станцию в Артемовске, сообщил один из бойцов сил РФ. Украинские подразделения переместились в сторону железной дороги, сам город почти под полным контролем российских сил.

Российские войска уничтожили пять диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Также были сорваны две ротации подразделений украинских войск.

Глава Минобороны Украины заявил, что потери ВСУ меньше количества жертв землетрясений в Турции. Точное число жертв в рядах ВСУ министр не назвал.

Рамзан Кадыров рассказал, как окруженные бойцы спецназа «Ахмат» в течение пяти дней отражали атаку киевских боевиков в районе Белогоровки. Глава Чечни отметил, что другим военнослужащим нужно брать с них пример.

В Минобороны России заявили, что французские журналисты прибыли в Гуляйполе для возможной подготовки провокации о ВС России. В МО РФ считают, что иностранные СМИ могут готовить фейковые сюжеты о нанесении российскими военными ударов по гражданским.

Российский боец рассказал, как десантники на квадроциклах уничтожают технику ВСУ под Соледаром. Поражение техники противника занимает не больше минуты, отметил военный.

Участвующий в спецоперации доброволец Сергей Марченко призвал российских мужчин присоединиться к защитникам Родины и выполнить свой долг перед ней.